特朗普擬強制全美選民出示身份證明

特朗普試圖改變美國投票規則，引發爭議。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月2日電／據大公報訊，《華爾街日報》報導，美國總統特朗普於當地時間8月30日在社交媒體發文，宣布將簽署行政命令，要求全美選民參與選舉投票時必須出示身份證明。這是特朗普在明年中期選舉前試圖改革投票規則的最新舉措。但美媒指出，此舉涉嫌違憲，可能引發法律訴訟。



特朗普在其自創社交平台Truth Social發文稱：“每次投票時，選民都必須出示身份證，沒有例外。”他還表示，希望各州使用紙質選票，取消郵寄選票及投票機，僅對病重者與現役軍人豁免。特朗普將自己2020年敗選歸咎於“選舉舞弊”，並毫無根據地指責郵寄選票等投票方式造成了“大規模舞弊”。目前，美國36個州已立法要求選民出示某種形式的身份證明，另外14個州和首都華盛頓使用其他方式核實選民身份，例如對比簽名。



特朗普8月早些時候曾承諾取消郵寄選票，並聲稱各州必須聽從聯邦政府和總統的命令。但美媒指出，美國憲法賦予各州自行決定投票方式及監督選舉機制的權力，改變相關法規需要國會批准。今年6月，一名聯邦法官駁回特朗普另一項行政命令中的大部分內容，包括要求選民登記時提供美國公民身份證明。



特朗普近期還要求推動共和黨主導的選區重劃。8月29日，得州州長阿博特率先簽署法案，確定新的國會選區劃分圖。



