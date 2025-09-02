美國舊金山舉行抗戰勝利80周年紀念活動

中評社北京9月2日電／據新華社報導，當地時間8月30日，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動在美國加利福尼亞州舊金山灣區舉行。中美兩國的反法西斯戰爭親歷者和後人及各界代表400餘人出席。



中國駐美國大使謝鋒在視頻致辭中表示，80年前，中國人民與美國人民以及全世界正義力量一道，以頑強意志和英勇鬥爭，徹底打敗了不可一世的法西斯勢力。80年後，我們更應以史為鑒，從偉大勝利中汲取智慧和力量，高擎正義旗幟，共創和平未來。



中國駐舊金山總領事張建敏表示，東方主戰場為反法西斯戰爭作出不可磨滅的貢獻，中美並肩作戰歷史給人以啟示，新時期中美更應攜手為人類和平發展事業作出更大貢獻。



中國外文局副局長於運全和美國“大黃蜂”號航空母艦博物館執行主任勞拉·菲斯、卡特中心和平項目副總裁芭芭拉·史密斯、美中航空遺產基金會主席傑夫·格林、史迪威將軍外孫約翰·伊斯特布魯克等嘉賓也出席活動並致辭。



與會嘉賓表示，80年前，中國人民在東方主戰場取得抗日戰爭偉大勝利，中美兩國在並肩作戰中結下深厚友誼。中美作為聯合國創始會員國和安理會常任理事國，肩負著維護當今世界和平穩定、推動人類共同發展的重要責任。期待兩國從反法西斯戰爭的偉大勝利中汲取智慧和力量，開創持久和平、共同繁榮的美好未來。



本次活動由“大黃蜂號”航母博物館、卡特中心、舊金山海外抗日戰爭紀念館等共同主辦，期間還舉辦了史迪威將軍與二戰中美合作等抗戰主題圖片展。



