以軍公布炸毀加沙地帶地道視頻

中評社北京9月2日電／據新華社報導，據法新社報導，以色列國防軍8月31日公開一段以軍在加沙地帶南部汗尤尼斯炸毀地道的視頻。本輪巴以衝突爆發以來，以軍多次襲擊汗尤尼斯。



巴勒斯坦加沙地帶消息人士8月25日說，以色列軍隊當天兩次襲擊位於汗尤尼斯的納賽爾醫院，造成包括5名記者在內的至少20人死亡。



另據聯合國8月22日發布的報告，加沙地帶超過50萬人處於饑荒之中，集中在加沙城及周邊地區，預計今後幾周饑荒將蔓延至加沙中部代爾拜拉赫和南部汗尤尼斯地區。