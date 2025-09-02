美國法官叫停政府遣返危地馬拉兒童

1月28日，被美國遣返的哥倫比亞籍非法移民抵達哥倫比亞首都波哥大的埃爾多拉多國際機場。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，美國一名聯邦法官8月31日頒布法令，臨時叫停特朗普政府遣返危地馬拉兒童的行動。一架搭載危地馬拉兒童的飛機起飛後折返。



據美聯社報導，這戲劇性的一幕發生在8月31日凌晨，移民權益組織美國國家移民法律中心向位於首都華盛頓特區的聯邦地區法院提出緊急請求，要求叫停聯邦政府當天向危地馬拉遣返數十名兒童的行動。



聯邦地區法院法官斯巴克·蘇克拿南說，凌晨2時30分左右她被叫醒審理這起案件，隨後頒布臨時禁令，禁止遣返這些兒童。這項臨時禁令為期14天，適用於衛生與公共服務部監護的數以百計非法入境美國、沒有家人陪同的危地馬拉兒童。



知情人士披露，一架搭載危地馬拉兒童的飛機在禁令頒布時已經起飛，這架飛機後來及時折返。



美國國家移民法律中心負責人基卡·馬托斯批評說：“在周末的深夜叫醒這些容易受到傷害的兒童，將他們塞進飛機，無視他們受到的憲法保護，這種做法會刺痛每個美國人的良知。”



類似一幕出現在今年3月。美國政府不顧法院禁令，將200多名委內瑞拉非法移民押送至薩爾瓦多一座看守嚴密的監獄。白宮方面當時辯稱，在法院禁令簽發前，遣送移民的飛機已經起飛，因而不算違令。



特朗普政府自今年1月執政以來奉行強硬的驅逐非法移民政策，引發一系列法律訴訟和糾紛。美方強硬政策還造成不少骨肉分離的案例，招致移民權益組織強烈批評。