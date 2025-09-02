金價強勢走高　上望3540美元

中評社香港9月2日電／大公報報導，據第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析，美匯指數上周震蕩微漲，國際原油震蕩持平，現貨黃金錄得5月以來最佳月度表現。市場主要受貿易關稅、美國聯儲局動向及美國宏觀數據影響。本周需重點關注美國經濟數據，包括8月ISM製造業PMI、8月ADP就業人數、新申領失業金人數、美聯儲經濟狀況褐皮書及8月非農報告，以洞察美國經濟和美聯儲政策走向。此外，關稅摩擦與地緣局勢仍具不確定性，或持續擾動市場；需綜合數據與風險事件把握行情。



過去一周，特朗普聲稱要削減美國藥價，並警告對醫藥徵收關稅；稱高關稅能阻止別國主導家具行業，美擬對印度加征50%關稅；歐盟則推動歐美協議，擬取消部分對美關稅，將汽車關稅降至15%。美聯儲方面，鮑威爾釋放鴿派信號，9月降息預期升溫。特朗普試圖解雇美聯儲理事庫克，庫克則起訴特朗普，引發對美聯儲獨立性的擔憂，衝擊投資者對美元資產的信心。經濟數據上，美國7月耐用品訂單環比降2.8%卻優於預期，二季度國內生產總值（GDP）增3.3%靠淨出口拉動，上周首申、續請失業金人數均低於預期，7月核心PCE年率2.9%創兩年新高，通脹可控。市場押注降息叠加美元承壓，現貨黃金從中受益。



聯儲風波 刺激投資者避險



本周市場聚焦美聯儲政治風波及美國8月非農報告。特朗普若成功罷免庫克，將加深掌控美聯儲，因為局內多數席位由其任命者占據。至於接替鮑威爾的人選預計今秋公布，特朗普政府力推提名米蘭，擬趕在9月會議前完成；美聯儲政治化或推高美債風險溢價。此前鮑威爾提及就業市場下行風險上升，市場預期9月降息0.25厘，若8月非農報告惡化且通脹可控，或支持更大幅度的降息，未來降息節奏將取決於新數據表現，當前美聯儲風波不確定性與降息預期，仍對避險黃金形成支撐。



技術分析，周線金價觸及BOLL上軌且KD值金亡交叉，日線布林帶開口，KD值處於高位，短期仍有震蕩上攻潛力。關鍵阻力3495至3540美元，若站穩3540美元上方有望續漲；強支撐3400至3434美元，守穩3400美元仍存上攻潛力。