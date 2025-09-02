香港新盤今季料售6000夥　挑戰九年高

本月將有多個新盤開售，包括位於柴灣海德園。（大公報） 中評社香港9月2日電／大公報報導，據世紀21星鑄總經理楊永健分析，去年特區政府發表財政預算案時，將實施十多年的樓市辣招全面撤銷。樓市全撤辣後新盤銷售急速回升，曾經創出自一手新例實施以來，單月售出逾4000夥新高。奈何樓市撤辣逾一個月之後，新盤銷售已顯著回軟，旺市原來只是“曇花一現”。不過，近月新盤市場持續熱鬧，已經連續7個月單月新盤銷售突破1000夥的同時，亦是罕有地連續兩個月新盤銷售超越2000夥的水平。



9月踏入開學季，同時也是減息窗口期，相信新盤市場仍會熱鬧，保守估算今季銷售有力達至6000夥，再創自2016年三季度以來9年新高。



過往暑假往往只旺租賃不旺買賣，新盤市場一般只售出約2000夥新盤單位，最暢旺的2022年亦僅售出約3000夥新盤。今年的暑假即使推出大型新盤不算太多，卻已成功售出超越4100夥新盤。



翻查一手住宅銷售資訊網（SRPE），自2013年一手新例實施以來的銷售紀錄，當中衹有2016年的三季度能夠單季售出接近7300夥新盤單位，排在其後的是2019年二季度，當時售出約5900夥新盤。由於本季至今已售出約4100夥新盤，加上踏入9月已有多個新盤排隊登場，換言之今季整體新盤銷售絕對有力挑戰整體售出約6000夥新盤的9年新高紀錄。



樓價料觸底 入市信心增



美國聯儲局將於本月中再度召開議息會議，經過9個月的暫停後，市場普遍預期聯儲局將於本月重啟減息步伐，年底或再減息一次。目前多個新盤已密鑼緊鼓加快推盤步伐，打頭陣是柴灣海德園，將於短期內推出發售，緊接登場還包括北角嘉居‧天後、半山般咸道28號、啟德天璽‧天2期、九龍城瑧博，以至港鐵油塘通風樓項目，今個月新盤市場肯定持續熱鬧。



整體而言，年初以來樓價已顯著見底回升。按私人住宅樓價指數計算，平均樓價已經連續4個月錄得升幅。隨著樓價回穩，新盤吸納量亦持續強勁下，整體新盤貨尾的庫存已顯著回落，買家入市心態轉趨積極，加上過去暑假租賃市場持續暢旺，個別地區呎租屢創新高，高租金回報吸引投資者入市，而供平過租則引起上車客、換樓客的青睞，紀錄是用來打破，相信今季整體新盤銷售絕大機會會突破6000夥的9年高位。