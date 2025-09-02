富權：盧秀燕與郝龍斌“心有靈犀一點通”？

中評社香港9月2日電／澳門新華澳報2日發表富權文章：盧秀燕與郝龍斌“心有靈犀一點通”？以下為文章內容。



昨日是台灣地區的“九一記者節”，曾經擔任記者及電視台新聞主播的台中市長盧秀燕，在臉書上貼文回顧她三十多年記者生涯的點滴記錄，並曬出與時任台北市長吳伯雄的合照，似是有“言外之意”。而無獨有偶的是，盛傳將會宣布參選中國國民黨主席的台北市前市長郝龍斌，昨日也在臉書貼出與吳伯雄的合照，並透露昨日看望中國國民黨前主席吳伯雄，自己向伯公報告“外界都在找『吳伯雄2.0』”，但今天見到的是真正的『吳伯雄1.0』”，伯公也風趣回應“我們有個共同點，就是都當過台北市長，但都沒有想選總統”，自己也打趣說“『吳伯雄2.0』應該是吳志揚和吳志剛啊”。郝龍斌也強調，大家口中的“吳伯雄2.0”，其實是期盼下任黨主席能像伯公一樣無私無我、全心為黨，帶領國民黨重返執政。郝龍斌與吳伯雄合照的照片貼出後，盧秀燕曾經點贊，但隨後卻又悄悄地收回。這個情態，讓台灣地區政媒兩界議論紛紛，猜度盧秀燕與郝龍斌同曬與吳伯雄的的合照，究竟是巧合，還是別有深意？



正向的解讀，是盧秀燕與郝龍斌“心有靈犀一點通”，都希望國民黨主席的改選，能夠選出一位“吳伯雄2.0”式的領袖，既具有統領全黨打贏“總統”和“立委”選戰的能力，又沒有任何私心，為了“造王（后）”而拼盡全力的黨主席。而現在已經宣布參選黨主席的各路精英，雖然多數都已經表態將會支持盧秀燕參選“二零二八”，但卻可能缺少吳伯雄那樣的統籌能力和魄力。比照之下，衹有郝龍斌同時具備這兩大要素，而郝龍斌也立誓要做“吳伯雄2.0版”。盧秀燕本人則較為認可郝龍斌擔當“吳伯雄2.0版”的角色。



正因為如此，郝龍斌在正式宣布參加國民黨主席選舉之前，拜訪曾經“造王”的吳伯雄，就被視為其參選黨主席的“無聲宣言”。當然，為了爭取最大程度的支持，他可能還將會陸續拜訪其他的國民黨前輩，包括連戰、馬英九、王金平等，甚至不排除將會與已經宣布參選的“後輩”們會面，交心自己的“造后大計”，以畫出最大同心圓。

