人民幣地位升　成活躍融資貨幣

熊貓債、點心債發行火熱，彰顯人民幣融資功能及國際地位躍升。（大公報） 中評社香港9月2日電／人民幣匯價保持穩定，融資功能持續增強，推動內地及香港市場的熊貓債及點心債發行量迭創新高，其中熊貓債今年來發行額已逾1100億元，全年有望創新高，反映人民幣已成為全球活躍的融資貨幣之一，凸顯人民幣國際地位及市場認受性不斷提升。



大公報報導，特朗普上台以來，內外施政不順，俄烏政局衝突迄今持續，推動削減聯邦政府開支以及向全球加征關稅，正面對法律訴訟挑戰，甚至有可能出現憲政危機，加上關稅戰衝擊自身經濟，當前美國政經形勢不妙，導致金融市場波動，特別是影響美元匯價持續走低，美匯指數跌至97水平。由於美元匯價不穩定性，加上融資利率又相對較高，促使內外企業發債融資紛紛捨棄美元，增加以人民幣計價發行債券融資。



美匯不穩 大摩用人民幣發債



事實上，特朗普政府所謂實行強美元一直都是空話，美匯指數無法重上100大關，年內仍跌約一成，加上10年期美國國債息率高企在4.2厘以上，客觀環境不利美元債券發行。今年以來，美匯插水之下，非美元貨幣普遍回升，兌瑞士法郎、歐元、英鎊、日圓、澳元、加幣、人民幣分別下跌13.4%、12.9%、7.8%、7%、5%及2.4%。值得留意的是，由於美歐日貨幣政策不明朗，近年人民幣匯價穩定性明顯比美歐日貨幣為高，加上融資利率相對較低，吸引外資企業轉用人民幣發債，例如美國金融機構摩根士丹利成功發行以人民幣計價的5年期20億元熊貓債，息率為1.98厘，遠低於美元債券近4厘的融資利率。據悉，此項熊貓債也是美國首家境外機構在中國發行以人民幣計價的債券。



熊貓債發行新高 超日債



人民幣匯價穩定性高，兌美元離岸價昨日見7.1270水平，為逾九個月高位，而目前10年期中國國債息率約1.7厘，融資成本遠比美元為低，因而境外機構在內地市場發行在岸人民幣債券（熊貓債）及境內外機構在香港發行的離岸人民幣債券（點心債）異常火熱，發行額迭創新高。根據資料顯示，2024年熊貓債發行額1948億元人民幣，較2023年的1500多億元人民幣，增長26%，規模更超過日本武士債，而今年至今，熊貓債發行額達1100億元以上，全年發行額有機會超逾2000億元，再創新高，可知道人民幣債券融資活躍程度，證明人民幣國際地位與市場認受性不斷提升。



經濟強韌 人民幣資產需求大



與此同時，點心債發行也十分火熱，2024年發行額達9780億元人民幣，超過2023年7800多億元人民幣，成為香港債券市場一大亮點。其實，人民幣債券市場火熱，一定程度反映全球對人民幣金融資產需求大增。即使美國貿易保護主義情緒升溫，但中國經濟抗逆能力不容低估，可繼續保持經濟長期向好不變，今年中國有能力實現經濟增長5%左右目標。事實上，中國研發投入強度進一步提升，2024年整體研究與試驗發現（R＆D）經費支出3.6萬多億元人民幣，比2023年增長8.3%，與國內生產總值（GDP）之比為2.68%，較2023年上升0.1個百分點，預期會有更多關鍵技術突破，加速產業升級及創新發展，人民幣資產將更加吸引、誘人。



熊貓債、點心債發行火熱，彰顯人民幣融資功能及國際地位躍升，香港宜趁機加大力度在股債市場發掘人民幣國際化提速帶來的商機。