香港首八月接待逾3300萬旅客　增長12%

中評社香港9月2日電／本港今年首八個月累計接待超過3300萬名旅客，按年增長12%，在剛過去8月份，錄得約515萬名旅客，按年增加16%，再次打破新冠疫情後的單月新高。文化體育及旅遊局局長羅淑佩形容，成績令人鼓舞，有信心至今年底，可以實現全年接待4900萬人次旅客目標，較去年同期增加10%。



大公報報導，羅淑佩昨日出席一個旅遊文化活動時表示，訪港旅客人數持續上升，是旅遊業和相關領域持份者，以及從業員共同努力的成果，她又透露，啟德體育園今年3月正式開幕以來，首年租用率幾乎百分百。



更多旅客選擇過夜



香港旅遊促進會總幹事崔定邦回復《大公報》查詢時表示，啟德體育園開幕後舉辦多場演唱會及大型球賽，有助吸引旅客訪港看表演，入境處數據顯示，暑假期間不只限於周末，只要有盛事舉行，亦可以錄得一天超過20萬旅客入境；有酒店業人士反映，7、8月酒店入住率理想，精品酒店在8月份平均入住率更加達到九成或以上，反映不少過境旅客選擇過夜，有助帶動本地消費。



嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所榮譽研究員何濼生建議，政府除了舉辦盛事活動，應同時研究活化啟德郵輪碼頭設施，例如在碼頭或周邊舉辦文化音樂活動，吸引市民及旅客前往，重點是改善交通配套，例如提供渡輪服務連接尖沙咀及中環，方便疏導活動後的觀眾，令啟德郵輪碼頭不只限於停泊郵輪，成為另一個旅遊景點。