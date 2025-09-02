香港零售額連升三月　奢侈品看俏

左圖：工展會購物節人頭湧湧，反映零售市場見好。右圖：7月份的珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別銷貨額按年增幅達9.4%。（大公報） 中評社香港9月2日電／本港零售銷售連續三個月回升，7月零售業總銷貨價值臨時估計為297億元，按年升1.8%，其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升幅顯著，按年升9.4%。政府發言人表示，7月零售業表現繼續靠穩，政府將積極推動旅遊業和盛事項目，相信有利零售業務。



大公報報導，有經濟學者分析指出，樓市靠穩有利整體經濟，配合連串盛事活動，有助促進地區性消費，展望下半年相對樂觀。零售管理協會預期，全年零售數據可以持平。



政府統計處昨日公布，7月零售業總銷貨價值臨時數字，上升1.8%至297億元，升幅較上月的0.7%加快，但低於市場預期的2.5%升幅。按類別劃分，與市民日常生活消費相關類別，升跌情況不算明顯，百貨公司貨品升2.6%，超級市場貨品微升0.2%。在書展帶動之下，書報、文具及禮品升20%；奢侈類的珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，按年升9.4%；但鞋類、有關製品及其他衣物配件，卻下跌7.6%，汽車及汽車零件、家具及固定裝置亦分別下跌12%及9%。



珠寶首飾鐘錶按年升9.4%



網上銷售方面，占整體零售業總銷貨價值8.7%，價值26億元，按年升幅擴大至13.2%。與去年同期比較，今年首七個月的零售總銷貨值，按年下跌2.6%。



政府發言人表示，7月零售業表現繼續靠穩，零售總銷貨價值按年升幅，已較上月稍為加快，展望未來本地消費氣氛可望保持平穩，政府繼續積極推動旅遊業和盛事項目，相信有利零售業務。



香港零售管理協會主席謝邱安儀認為，7月零售數據升幅暫時只屬一般，政府致力推動盛事經濟，但勢頭在7月比較初期，加上7月錄得幾次台風和黑色暴雨警告，亦對零售生意影響較大。



謝邱安儀分析指出，部分零售類別升幅顯著，受個別因素影響，例如珠寶受金價開始平穩所帶動，香港書展入場情況理想，同樣帶動書報升20%，她形容“零售（數據）有正增長是好事，證明零售業進入平穩階段。”回顧8月份天氣仍然持續不穩定，加上港人外游及北上消費將繼續影響零售市道﻿復甦，但9月沒有長假期，或可以吸引更多港人留港消費，10月情況則好壞參半，預測全年零售數據錄得持平，或正負1至2%。



嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所榮譽研究員何濼生分析，本港經濟明顯已經穩定下來，差估署公布樓價指數沒有繼續下跌，只要整體經濟穩定，本地消費慢慢穩步上揚，預測今年餘下幾個月，整個經濟及零售數據仍然相對樂觀。