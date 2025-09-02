【
減息預期刺激需求 金價創歷史新高
2025-09-02 11:16:00
中評社香港9月2日電／金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。
彭博報導，周二亞洲早盤交易中，現貨黃金價格升至每盎司3，501.59美元的歷史新高，超過了4月創下的前高點。
在政治和經濟動盪時期，黃金是首選的避險資產，而且通常會受益於低利率環境。今年以來，由於投資者尋求避開美國總統特朗普貿易戰引發的市場動盪，黃金獲得了額外支撐。
