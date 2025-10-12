溫天鵬：精細化交流推動兩岸青年深度融合

北京科技大學馬克思主義學院講師溫天鵬（中評社資料圖） 中評社香港10月12日電（記者 袁曉麥）不久前，由中國評論通訊社、中評智庫基金會共同主辦的第十七屆中評青年論壇在港舉行，本屆論壇主題為“兩岸青年交流的新機遇”。北京科技大學馬克思主義學院講師溫天鵬在論壇上，就兩岸青年交流的現實成果、突出問題與實踐路徑分享了看法並提出相關建議。他指出，儘管兩岸青年交流在地域、形式、領域與深度上成果斐然，但仍面臨交流單向性、認知差異固化、認同轉換困難等五大突出問題。他建議，未來的交流應朝向精細化發展，通過加強雙向互動、打破信息繭房、深入瞭解台青真實需求、擴大交流光譜等七大路徑，方能有效促進兩岸青年的心靈契合。



走深走實 四角度看兩岸青年交流現實成果



溫天鵬表示，近年來，雖然民進黨當局阻撓兩岸之間的正常交流交往，但大陸一如既往堅定不移推進兩岸關係和平發展、融合發展，尤其是著力加強兩岸青年交流，成果斐然。他隨後從地域、形勢、領域以及深度四個維度梳理了當前兩岸青年交流的現實成果：



第一，從地域上看，兩岸青年交流已覆蓋多個省份和城市，形成了多層次、多領域的互動格局。通過各類交流活動，台灣青年對大陸的瞭解不斷加深，增進了彼此的認同感和親近感。



第二，從形式上看，在線線下結合的交流模式日趨成熟，線下活動如文化體驗、學術研討等豐富了互動內容，在線平台則提供了實時溝通的便利，拓寬了交流管道。同時，兩岸青年在創新創業、教育科研等領域的合作也取得了顯著進展，形成了互利共贏的良好態勢。通過這些交流，兩岸青年不僅提升了自身能力，也為兩岸關係的長遠發展奠定了堅實基礎。



第三，從領域上看，涵蓋了經濟、科技、教育、文化等多個方面，促進了兩岸青年在各自領域的深入合作與共同成長。通過實習就業、創新創業等平台，台灣青年在大陸的發展機會顯著增多，進一步夯實了兩岸關係的民意基礎



第四，從深度上看，實現了從表層接觸到深度融合的轉變，台灣青年不僅參與基層社區服務，還深入企業、工廠體驗，親身感受大陸前沿科技與文化底蘊，增強了他們對大陸的認同感和歸屬感。

兩岸青年在交流中逐漸形成了共同的價值觀和願景，推動了民間層面的深度融合。通過多層次、多維度的互動，兩岸青年在思維方式、生活習慣等方面也展現出趨同態勢，為兩岸關係的長遠發展奠定了堅實基礎。

