田賜：“後真相”時代兩岸青年共同認知塑造

中山大學粵港澳發展研究院助理研究員田賜（中評社資料圖） 中評社香港9月28日電（記者 袁曉麥）不久前，由中國評論通訊社、中評智庫基金會主辦的第十七屆中評青年論壇在香港舉行，論壇主題為“兩岸青年交流的新機遇”。中山大學粵港澳發展研究院助理研究員田賜在論壇上，深入剖析了“後真相”時代台灣的政治生態及其對兩岸青年交流的影響。田賜指出，台灣政治已呈現鮮明的“後真相”特徵，充斥著二元對立敘事與政治謊言。這種劣質化的政治生態正引發台灣民意“後知後覺”式的悄然變化。他認為，大陸方面應抓住此機遇，通過強化交流的民間務實屬性、運用社交平台塑造“微觀共鳴”、深化文化認同以及善用生成式人工智能等創新路徑，來塑造兩岸青年的共同認知。



台灣政治的“後真相”時代



田賜首先闡釋了“後真相”時代的概念，即個人情感與信仰超越客觀事實，成為影響輿論的關鍵。他表示，台灣的政治生態在“台獨”勢力長期操弄下，已深陷其中。其表現有三：一是二元對立敘事劫持社會理性，將統“獨”、省籍等議題簡化為立場對抗；二是政治謊言泛濫，從“大陸人吃不起茶葉蛋”等荒謬言論，到選舉中的惡意造謠，導致政治“劣質化”與“低俗化”；三是民粹泛濫與政治冷漠並存，一方面韓國瑜、柯文哲等人物依靠民粹動員崛起，另一方面理性民眾，特別是青年群體，因對政治失望而愈發冷漠。



“後真相”時代台灣民意的後知後覺



田賜觀察到，正是在這種持續惡化的政治環境中，台灣民意正於“後知後覺”中悄然改變。他指出，首先，民眾對“藍綠惡鬥”愈發不滿，催生了民眾黨等“第三勢力”的崛起，反映了中間選民的普遍失望。其次，社會對傳統媒體尤其是“綠媒”的不信任度持續增加，牛津大學報告顯示台灣媒體滿意度排名極低，這意味著民進黨當局操弄輿論的難度正在加大。再者，民眾對兩岸關係的理性認知逐步復甦，“抗中保台”牌的效力遞減，甚至引發逆反心理。但他同時強調，由於“後真相”政治已深刻塑造了部分民眾的認知邏輯，台灣民意從“後知後覺”走向全面覺醒將是一個長期而漫長的過程。

