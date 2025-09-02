2025年全國少數民族參觀團正式組團

會議現場（圖片來源：國家民委） 中評社北京9月2日電／據國家民委網站報導，9月1日，由國家民委組織的2025年全國少數民族參觀團在京組團並召開組團會議。參觀團團長、國家民委黨組成員、副主任邊巴扎西出席會議並講話。



邊巴扎西強調，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，本次參觀團以“大力弘揚偉大抗戰精神、鑄牢中華民族共同體意識”為主題，參觀團成員要大力弘揚偉大抗戰精神，從中華民族發展進步的歷史巨變中，深刻認識中國共產黨領導是黨和國家的根本所在、命脈所在，是全國各族人民的利益所系、命運所系，永遠堅定不移聽黨話、跟黨走，匯聚起全面建設社會主義現代化強國的磅礴力量。



要鑄牢中華民族共同體意識，學深悟透做實習近平總書記關於加強和改進民族工作的重要思想，不斷增強“五個認同”，牢固樹立“四個與共”的共同體理念，任何時候都要牢記我國各族人民都有一個共同家園就是中國、都有一個共同身份就是中華民族、都有一個共同名字就是中國人、都有一個共同夢想就是實現中華民族偉大復興，永遠堅定捍衛中華民族共同體。



要積極促進各民族“三交”，繼承好中華民族傳統美德、發揚好黨的民族工作光榮傳統，從自身做起、從小事做起，促進各民族廣泛交往、全面交流、深度交融，營造手足相親、守望相助的良好社會氛圍。



要展現良好形象，珍惜作為模範代表的榮譽，展現好各族人民愛黨、愛國、愛社會主義的忠誠形象，展現好各族人民眾志成城、拼搏進取的昂揚形象，展現好各族人民一家親的團結形象。



本次參觀團成員由2024年受黨中央、國務院表彰的全國民族團結進步模範個人和集體代表及為我國民族團結進步事業作出突出貢獻模範代表後人組成，共149人，將在北京、河北參觀學習。