四川以案示警　推進家風建設

四川省內江市紀委監委嚴肅查處領導幹部配偶、子女及其配偶等親屬和身邊工作人員利用影響力謀私貪腐問題，持續釋放一嚴到底的強烈信號。圖為該市紀委監委專案組圍繞一起家風不正案例展開集中討論。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京9月2日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記深刻指出，“家風敗壞往往是領導幹部走向嚴重違紀違法的重要原因。”四川省紀委監委把家庭家教家風建設作為一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的重要著力點，堅持嚴查、嚴教、嚴治，標本兼治、系統施治，用身邊案、身邊事教育警醒身邊人，引導黨員幹部正確處理自律和他律、信任和監督、職權和特權、原則和感情的關係，引領全社會共建廉潔家庭，築牢拒腐防變家庭防線。



強化辦案引領，始終保持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍



“經查，任某某家風不正，對配偶失管失教；靠企吃企，利用職務上的便利，為他人在項目承攬、資金撥付等方面謀取利益，並非法收受巨額財物……”



前不久，四川省紀委監委官方網站“廉潔四川”發布消息，成都興城投資集團有限公司原黨委書記、董事長任某某因嚴重違紀違法被開除黨籍，按規定取消其享受的待遇，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



“家風不正是任某某嚴重違紀違法的重要原因。”成都市紀委監委第十一紀檢監察室主任雷暘介紹，“我們始終保持反腐敗高壓態勢，不斷拓展正風肅紀反腐的深度、廣度，深挖家風不正等深層次問題，堅決斬斷腐敗利益鏈條，持續形成有力震懾。”



家風事關一家之幸福、一域之風氣、社會之和諧。該省紀委監委始終保持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍，以辦案為引領，緊盯“關鍵少數”，覆蓋“絕大多數”，既堅決查處黨員幹部特別是領導幹部利用職權為家人、親屬謀利等問題，又嚴肅查處幹部家人、親屬利用其影響力謀私貪腐等問題，讓為本人及家人攫取非法利益、大搞家族式腐敗的腐敗分子無所遁形。



在樂山，該市紀委監委將家風情況核查貫穿案件查辦全過程。在問題線索核查時，注重收集瞭解相關人員家庭生活風氣、子女教育、配偶行為等情況，及時研判其家教是否嚴格、家風是否端正；在審查調查過程中，重點關注領導幹部以親屬名義委托代持資產、隱名投資等新型腐敗和隱性腐敗，以及配偶、子女利用影響力承攬項目、獲取業務、插手人事安排等問題，深挖徹查家風不正背後的作風和腐敗問題；結案後，重點剖析家風問題，將案件資源轉化為警示教育資源。