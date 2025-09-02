聚力耕耘三十五載　穗台融合再繪新篇

嘉賓合影。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京9月2日電／據中國台灣網報導，8月28日，廣州市台資企業協會成立35周年慶典在廣州東方賓館舉行。國務院台辦經濟局副局長塗雄，廣東省台辦主任鐘揮鍔、一級巡視員方濤，廣州市委常委王煥清，廣州市副市長胡浩，廣州市台辦主任、一級巡視員曾衛東，兩岸和平發展基金會執行長連勝武，全國台企聯會長李政宏等出席。廣州市、區有關單位負責人，廣州台協會員，廣東省內外多地市台協會長以及島內團組等近1000人參加活動。中國國民黨前主席連戰、中國國民黨主席朱立倫，台灣地區立法機構負責人韓國瑜、副負責人江啟臣，海峽兩岸經貿文化交流協會會長夏立言，台北市長蔣萬安，台北市議會議長戴錫欽，台中市長盧秀燕，桃園市長張善政，台灣民意代表王鴻薇，台灣民意代表羅智強等島內嘉賓發來賀信。



塗雄代表國台辦對廣州市委、市政府對對台工作的高度重視表示感謝。他表示，希望廣州台協繼續發揮橋梁紐帶作用，吸引廣大台商台胞到大陸發展，繼續在堅持“九二共識”、反對“台獨”的政治基礎上為兩岸和平而努力，共同為鞏固和深化兩岸融合發展作出新的更大貢獻。



王煥清代表廣州市委、市政府對廣州台協成立35周年表示祝賀，對長期以來扎根廣州、深耕廣州、推動兩岸融合發展的台商台企表示感謝。他指出，當前廣州正圍繞“拼經濟、保安全，辦全運、提品質”工作主線，加快建設“12218”現代化產業體系，積極推進粵港澳大灣區建設和南沙重大戰略性平台建設，為廣大台胞在穗發展提供了更加廣闊的舞台。台商台企是兩岸交流合作的重要見證者、參與者和推動者。希望廣州台協發揮聯通兩岸的獨特優勢，團結廣大在穗台商台企積極投身廣州高質量發展實踐，帶動更多島內台胞台企來穗考察交流，促進穗台各領域交流合作。廣州將始終秉持“兩岸一家親”理念，為台胞在穗學習、實習、就業、創業、生活提供更多便利、創造更好條件。



李政宏表示，希望廣州台協進一步發揮橋梁紐帶作用，為服務台商台企、促進穗台兩地經貿文化交流合作、參與社會公益事業作出積極貢獻，為台企扎根廣州發展提供堅實支撐和有力保障。



連勝武表示，區域經濟的波動與全球局勢的變化，既帶來巨大挑戰，也更凸顯了兩岸民間交流與經貿合作的不可替代性。越是困難的時候，越需要像廣州台協這樣穩定而有力的平台，持續地促進兩岸的往來、對話與理解。希望廣州台協在推動兩岸經濟文化交流合作方面繼續發揮重要作用、作出更大貢獻。



廣州台協會長王慶祥對長期以來關心支持協會發展的各級領導、各界朋友表示衷心感謝。他表示，未來協會將繼續發揮橋梁紐帶作用，為台商台企提供更優質的服務，為促進穗台經濟文化交流合作貢獻更大力量。