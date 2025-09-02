中美青少年匹克球友誼賽活動在美舉行

8月31日，中美青少年匹克球友誼賽活動在美國馬里蘭州蒙哥馬利郡舉行。（圖片來源：人民網） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，8月31日，中美青少年匹克球友誼賽活動在美國馬裡蘭州蒙哥馬利郡舉行。來自中國深圳和美國蒙哥馬利郡多所學校的100餘名中美青少年進行了匹克球友誼比賽。



此次友誼賽是2025中國青少年匹克球人文交流美國行的系列活動之一。中美青少年混編分組，在匹克球場共赴青春之約、書寫友誼新篇。今年4月，馬裡蘭州青少年匹克球交流團成功訪華，與中國青少年結下友誼。此次，來自中國深圳的53名師生訪問美國，與美國青少年展開交流活動。



中國駐美國大使謝鋒應邀出席中美青少年匹克球友誼賽活動。謝鋒向參加活動的兩國青少年表示，你們正在書寫的，是一生友誼的溫暖開篇；你們正在搭建的，是中美之間最鮮活、最青春的橋梁。



謝鋒寄語兩國青少年，以青春之力，共築中美交流的崇高事業；以友誼為橋，匯聚民心相通的時代浪潮；以勇毅為帆，共赴中美友好的嶄新航程。



謝鋒強調，中美青年交流的腳步不會停歇，人民友好的聲音永遠響亮，合作共贏的潮流不可阻擋。要順應中美民心所向，讓兩國民間交往的涓滴細流匯聚成浩瀚江海，讓青春友誼奔湧不息。要力挺中美青少年每一次青春之約、雙向奔赴，在互訪中感知真實，在對話中建立信任，在合作中增進友誼，為中美關係的穩定、健康、可持續發展注入更多光和熱。