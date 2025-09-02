習近平主持中俄蒙元首第七次會晤

9月2日上午，國家主席習近平同俄羅斯總統普京、蒙古國總統呼日勒蘇赫在北京人民大會堂舉行中俄蒙三國元首第七次會晤。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，9月2日上午，國家主席習近平同俄羅斯總統普京、蒙古國總統呼日勒蘇赫在北京人民大會堂舉行中俄蒙三國元首第七次會晤。



習近平指出，近年來，中俄蒙三方合作穩步發展，取得實實在在的成果。三方合作中期路線圖順利實施，三國貿易額節節攀升，經貿、科技、生態保護、人文合作不斷深化。作為山水相連、休戚與共的友好鄰邦，中方願同俄方、蒙方一道，堅守合作初心，排除外部干擾，攜手推動三方合作高質量發展。



習近平就推進中俄蒙合作提出3點建議。



一是夯實政治互信。越是國際形勢變亂交織，中俄蒙三方越要加強團結協作，加大相互支持，尊重彼此核心利益和重大關切，成為各自發展振興道路上的堅實戰略依托。



二是深化互利合作。把“硬聯通”作為重要方向，積極推動聯通三國的跨境基礎設施和能源項目，豐富合作內涵；把“軟聯通”作為重要支撐，加強發展戰略對接，擴大本幣結算規模；把“心聯通”作為重要基礎，密切三國毗鄰省州往來，加強旅遊和文化遺產保護合作。



三是密切在上海合作組織框架內協作。上海合作組織是地區國家共護安全、共謀發展的主要平台。要用好天津峰會期間中方推動成立的各種合作平台和中心，拓展更廣闊合作空間。

