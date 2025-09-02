上合十國共簽天津宣言 描繪新藍圖

上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議現場（中評社 陳思遠攝） 中評社天津9月2日電（中評社報導組）上海合作組織成員國領導人於2025年9月1日在中國天津舉行元首理事會會議，並發表宣言如下：



一、世界政治、經濟形勢及國際關係的其他各領域正經歷深刻歷史性變革。國際體系朝著更加公正、平等、更具代表性的多極化方向演進，為各國自身發展和互利合作開辟了新的前景。



與此同時，地緣政治對抗愈演愈烈，對世界和上合組織地區的安全和穩定構成威脅與挑戰。全球經濟，特別是國際貿易和金融市場遭受嚴重衝擊。



2025年是第二次世界大戰勝利和聯合國成立80周年。愛好和平國家團結戰勝納粹主義、法西斯主義、軍國主義的偉大勝利，決定了世界歷史發展進程，為建立保障人類和平發展的穩定國際關係體系創造了條件。成員國呼籲銘記各國人民的英勇壯舉和第二次世界大戰歷史教訓。



聯合國作為獨一無二的政府間組織，為維護和平與安全、促進經濟社會發展、保障人權開展了有效工作，推動了必要合作。成員國重申堅持以《聯合國憲章》及其他公認的國際法原則、尊重文明多樣性、平等互利合作為基礎，發揮聯合國中心協調作用，構建更具代表性、更加民主公正的多極世界。



發表了《上合組織成員國元首理事會關於第二次世界大戰勝利和聯合國成立80周年的聲明》。



成員國認為，有必要對聯合國進行相應改革，保障發展中國家在聯合國治理機構中的代表性，使聯合國適應當今政治和經濟現實需要。



成員國重申，在發展上合組織成員國關係時將平等、全面恪守《聯合國憲章》和《上合組織憲章》宗旨和原則，以及其他公認的國際法原則和準則。



成員國主張尊重各國人民自主選擇政治、經濟、社會發展道路的權利，強調相互尊重主權、獨立、領土完整，平等互利，不干涉內政，不使用或威脅使用武力原則是國際關係穩定發展的基礎。

