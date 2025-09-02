德國計劃五年後成為“自行車之國”

中評社北京9月2日電／據人民日報報導，近日，德國自行車俱樂部公布了2024年度德國“自行車氣候測試”調查結果，亞琛市憑借人性化的交通布局、騎行安全保障及公眾參與機制創新，榮獲“交通共融”特別獎，埃爾蘭根和法蘭克福則分獲不同人口規模組別榜首。該調查每兩年組織一次，不僅展現了德國城市在騎行環境建設上的成果，也折射出自行車出行正深度融入德國民眾生活。



從公共交通系統專設自行車車廂，到柏林施普雷河畔、漢堡易北河岸的騎行洪流，自行車出行人數在德國持續增加。數據顯示，在德國人口超過50萬的15個城市中，有10個城市自行車普及率呈持續增長態勢。其中，在“自行車之都”明斯特市，半數以上居民以自行車為主要代步工具，電動自行車使用者占比從2018年的15%躍升至去年的38%；即便是圖賓根、奧爾巴赫等丘陵城市，也因自行車道建設與電動自行車普及而迎來騎行熱潮。



根據德國聯邦政府相關預算，2017至2030年間，德國投入約3.9億歐元專款，重點建設適配5—30公里的中長距離通勤的自行車幹道，其中80%的資金由政府統籌撥付。這類自行車幹道不設紅綠燈，設計時速為20至30公里，已建成的魯爾區RS1線首期路段使米爾海姆至埃森的通勤時間縮短30%至40%，成為“自行車高速路”的典範。今年3月，德國聯邦委員會還通過《道路交通法規》第十二修正案，其中包括簡化自行車道審批流程、力推“低速自行車街”建設等內容，從制度層面進一步保障騎行安全。



依托聯邦—州—市三級聯動機制，德國正構建貫通城鄉的高質量自行車道路網絡，推動產業升級與騎游經濟發展。自行車旅遊正成為新的經濟增長點。德國境內有165條經官方認證的優質騎行線路，串聯起海德堡古城、黑森林秘境、博登湖風光等景觀，配套完善的路標、休息區及交通接駁設施，吸引超半數成年人選擇騎行度假。今年5月，在不來梅舉行的自行車旅遊大會上，新入選的4條線路進一步豐富了騎游選擇。德國自行車俱樂部開設了全天候服務熱線，並動員約1.2萬名跨州志願者，為騎行者提供全鏈條保障。



目前，德國政府制定並實施了“國家自行車計劃3.0”，目標是在2030年成為“自行車之國”。值得注意的是，德國在自行車推廣過程中也面臨路權協調問題。在大城市，專屬自行車道占用部分機動車道、機動車車速管控、交叉路口自行車享有優先通行權等措施，有時會引發汽車駕駛者不滿；而在小城鎮與鄉村地區，出行仍以機動車為主，騎行多作為休閑活動而非通勤方式。對此，德國擬引入公眾參與機制，探尋不影響汽車通行效率前提下的騎行解決方案。



“推廣自行車出行的回報顯而易見”，德國聯邦交通部部長帕特裡克·施耐德表示，更優的生態環境、更完善的公共設施與民眾不斷提升的幸福感，印證了這條綠色出行之路的可持續性。