中亞國家加快開發可再生能源

中企承建的烏茲別克斯坦卡什卡達裡亞州的光伏電站項目。（圖片來源：人民日報） 中評社北京9月2日電／據人民日報報導，廣袤草原上，數十米高的風機矗立，巨大葉片緩緩轉動……哈薩克斯坦札納塔斯100兆瓦風電項目自2021年投產以來，在中哈兩國員工攜手努力下，綠色電能正持續不斷地輸送至哈薩克斯坦南部千家萬戶，顯著緩解了當地電力短缺狀況。



不只哈薩克斯坦，中亞國家普遍擁有豐富的風能、太陽能、水能等資源，發展可再生能源優勢顯著。近年來，中亞國家積極出台扶持政策，加快部署可再生能源產業，推動能源轉型與綠色發展。中國與中亞國家在相關領域開展多個合作項目，實現互利共贏。



發展可再生能源潛力巨大



世界銀行近期發布的報告指出，中亞地區太陽能和風能發電潛力巨大，擴大可再生能源利用是實現能源結構多元化、提升能源系統安全性的重要路徑。中亞五國在發展可再生能源方面各具特色與優勢。



烏茲別克斯坦年平均晴天數超過300天，據世界銀行估算，其每年接收的太陽能總量相當於約510億噸石油當量。國際能源署數據顯示，塔吉克斯坦水力發電潛力位居世界第八，約為5270億千瓦時／年。聯合國開發計劃署測算，哈薩克斯坦僅風力發電潛能就高達每年9200億千瓦時。吉爾吉斯斯坦水電資源豐富，已建成的80多座水電站可供應全國94%的電力。殼牌全球能源資源數據庫統計顯示，土庫曼斯坦陸地風能潛力在全球排名第三十位，發展風電優勢明顯。



國際可再生能源署報告顯示，中亞國家可再生能源發電能力持續提升，哈薩克斯坦和塔吉克斯坦已成為區域內的領頭羊。其中，哈薩克斯坦增幅最大，新能源裝機容量從2014年的2734兆瓦增至2023年的5663兆瓦；塔吉克斯坦可再生能源裝機容量已達5763兆瓦。



不過，中亞國家可再生能源利用率及在電力供給中的占比仍有較大提升空間。中亞區域經濟合作機制報告顯示，儘管中亞地區存在一些能源密集型經濟體，且發展可再生能源潛力巨大，但目前該地區太陽能和風能的平均裝機容量占可開發量比例不足5%。具體來看，烏茲別克斯坦光伏發電在能源結構中占比不到2%，塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦的水電實際開發利用率分別僅為4%和10%。

