穹藍映綠迎客來：天津推動綠色發展觀察

中評社北京9月2日電／據新華社報導，藍天為綢，白雲片片。8月31日至9月1日，2025年上海合作組織峰會在天津舉行。天津這座底蘊厚重、開放創新的城市，以清新的空氣、優美的環境迎接“上合時刻”。



“行走在天津的街頭，市容整潔、風景秀麗，心情非常愉悅。”首次來到中國的俄羅斯記者科爾尼洛夫·安德烈說。



藍天白雲已是常態。截至8月30日，今年天津全市優良天數比率達到77.7%、同比提高12.3個百分點。外媒記者點贊背後，是天津久久為功，持續推動城市生態文明建設的努力。



實施綠色低碳發展行動，審議通過全國首部以促進實現碳達峰、碳中和目標為立法主旨的省級地方性法規……天津推動生態環境持續向好蹄疾步穩、舉措務實。



產業綠色化不可或缺。作為我國北方工業重鎮，天津堅決遏制高耗能高排放項目盲目發展，推進傳統產業綠色轉型。12家磚瓦企業全部停產淘汰，焦化工序企業轉型退出，2024年全市煤炭消費同比減少194.23萬噸，非化石能源消費占比提前一年超額完成“十四五”目標。



破舊的同時還要立新。天津243家國家級綠色製造單位覆蓋多行業，12條重點產業鏈加快向高端化、智能化、綠色化轉型，產業競爭力持續增強。



天津西青區王穩莊鎮的制釘產業曾遠近聞名，頂峰時期全國市場占有率超過40%，大小制釘企業遍布全鎮，多達上千家。然而，粗放式發展也帶來了沉重的環境代價。



“痛定思痛，衹有自我改變這一條路可走。”王穩莊鎮黨委委員張東亮說。鎮裡全面啟動產業轉型與生態修復工作，積極推動產業由“散亂”向“集約”轉變，大力發展智慧農業。經過持續努力，如今的王穩莊，天更藍、地更綠、水更清，一幅生態宜居、產業興旺的鄉村振興畫卷正徐徐展開。