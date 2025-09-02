習近平同俄羅斯總統普京會談

9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的俄羅斯總統普京舉行會談。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的俄羅斯總統普京舉行會談。



習近平指出，中俄關係經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的大國關係典範。雙方堅守初心、保持定力，各領域合作取得積極成果。中方願同俄方密切高層交往，支持彼此發展振興，在涉及兩國核心利益和重大關切問題上及時協調立場，推動中俄關係取得更大發展。



習近平強調，中俄兩國各自發展振興都有強大動力，雙方要以大項目引領合作，打造標杆合作項目，促進深層次利益融合。要增強合作韌性，提升合作默契，全力鞏固和維護合作大局。



習近平指出，中俄兩國元首相互出席對方國家舉辦的紀念世界反法西斯戰爭勝利慶典，充分彰顯了作為第二次世界大戰主要戰勝國和聯合國安理會常任理事國的大國擔當，展示了維護二戰勝利成果、捍衛正確二戰史觀的堅定決心。我提出全球治理倡議，就是要會同所有志同道合國家，堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，推動建設更加公正合理的全球治理體系。中俄兩國都強調主權平等、國際法治、多邊主義，要繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊平台加強協作，攜手推動構建人類命運共同體。

