習近平會見巴基斯坦總理夏巴茲

9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的巴基斯坦總理夏巴茲。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的巴基斯坦總理夏巴茲。



習近平指出，中巴兩國是患難之交、兄弟之交，更是信義之交、道義之交，鐵杆友誼歷久彌堅，這是在歷史的重重考驗中鍛造出來的。世界百年變局加速演進，強有力的中巴關係有利於維護地區和平與發展。雙方要加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，更好造福兩國人民，為構建周邊命運共同體作示範。



習近平強調，中方支持巴基斯坦保持團結、聚焦發展、增強國力，願同巴方共同努力，打造中巴經濟走廊“2.0升級版”和中巴自貿協定升級版，加強產業、農業、礦業等領域合作，助力提升巴方自主發展能力。中方支持巴方打擊恐怖主義，希望巴方採取切實有效舉措保障中方在巴人員、項目和機構安全，為兩國合作營造安全環境。雙方要加強戰略溝通，落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，應對共同挑戰，維護國際公平正義。



夏巴茲表示，祝賀中國人民抗日戰爭勝利80周年，中國共產黨在世界反法西斯戰爭中發揮關鍵作用，拯救了中國，也改變了世界。巴中鐵杆友誼植根於2億多巴基斯坦人民心中，每一代人都銘記中國提供的無私幫助，沒有任何力量能夠撼動牢不可破的巴中友誼。在習近平主席堅強領導下，中國取得經濟社會發展巨大成就，完成脫貧攻堅，造福中國人民，並通過共建“一帶一路”合作同發展中國家共享機遇，在世界上贏得贊譽和人心。巴方堅定奉行一個中國原則，期待不斷強化兩國友好紐帶，推進各領域合作，讓巴中關係持續向前發展。巴方將不遺餘力保護在巴中國人員、項目和機構安全。習近平主席提出全球治理倡議對世界和平發展穩定具有重大意義，巴方將全力支持並積極落實。



王毅參加會見。