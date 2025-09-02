美方重建加沙計劃遭披露　哈馬斯強烈譴責

中評社北京9月2日電／據美國媒體8月31日報導稱，美國特朗普政府正在考慮一項由美方主導的加沙地帶重建計劃，並將控制加沙地帶至少10年。



央視新聞報導，對此，哈馬斯方面9月1日予以強烈譴責，稱加沙不是待售品。



據《華盛頓郵報》的報導披露，根據特朗普政府一份長達38頁的計劃，美國計劃在接管加沙地帶後，將其改造為“旅遊勝地”和“高科技中心”。與此同時，約200萬加沙居民將被遷移，方式包括“自願”前往他國，或安置在加沙內部受管控的所謂“安全區”，直至完成加沙地帶重建。



該計劃規定，願意離開的人將獲得一筆5千美元現金，並享有4年租金補貼及一年的糧食援助。土地所有者則可獲得“數字代幣”，用於資助在境外展開新生活，或兌換未來在加沙新城建設的一套住房。



加沙地帶在重建期間將由一個名為“加沙重建、經濟加速與轉型信托基金”的機構負責管理，期限10年，其後移交給一個“經過改革和去極端化的巴勒斯坦實體”。



對於這份計劃，哈馬斯政治局委員納伊姆在9月1日表示強烈譴責，並強調“加沙不是待售品，而是更廣闊巴勒斯坦家園的一部分”。另一名哈馬斯官員表示，哈馬斯“拒絕所有拋棄加沙居民、讓占領者繼續盤踞我們土地的計劃”。



美國總統特朗普今年2月曾提出由美國接管加沙地帶的設想，建議將加沙居民遷往埃及和約旦，隨後美國可將加沙改造為“中東旅遊勝地”。不過他的這一設想遭到阿拉伯國家的拒絕，聯合國則警告此舉可能構成“種族清洗”。