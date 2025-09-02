個人消費貸款貼息政策實施

中評社北京9月2日電／據新華社報導，9月1日起，個人消費貸款貼息政策正式實施。近日，多家銀行積極部署相關工作，迅速推動政策落地，努力讓廣大消費者“省錢又省心”。



8月中旬，財政部等部門對外發布了《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，這是中央財政首次對個人消費貸款進行貼息。貼息政策支持範圍為2025年9月1日至2026年8月31日期間，居民個人使用貸款經辦機構發放的個人消費貸款（不含信用卡業務）中實際用於消費，且貸款經辦機構可通過貸款發放賬戶等識別借款人相關消費交易信息的部分。



政策發布後，銀行迅速響應。工、農、中、建四大行均表示，自2025年9月1日起對符合要求的個人消費貸款實施貼息，辦理個人消費貸款貼息不收取任何服務費用。中信銀行、浦發銀行、興業銀行等多家股份制銀行也發布政策明確相關安排，解答申請、查詢等具體問題。



根據政策，貼息範圍包括單筆5萬元以下消費，以及單筆5萬元及以上的家用汽車、養老生育、教育培訓、文化旅遊、家居家裝、電子產品、健康醫療等重點領域消費。對於單筆5萬元以上的消費，以5萬元消費額度為上限進行貼息。



“政策落地將有效降低居民的借貸成本，撬動更多信貸資金精準投向消費領域。”中國建設銀行行長張毅在日前舉行的2025年中期業績發布會上表示，建行將簡化貼現流程，提升客戶體驗，以高質量金融服務助力擴大消費需求。



為了方便客戶操作，各家銀行普遍簡化了申請流程。



中國農業銀行介紹，使用貸款時只需客戶簽署補充協議，並授權該行查詢貸款發放賬戶。對系統可自動識別賬戶中消費交易信息的，農行自動開展貼息。中信銀行表示，客戶在授權該行對其貸款賬戶相關交易信息進行查詢後，對符合標準的、單筆5萬元以下的消費貸款自動辦理貼息。



個人消費貸款貼息政策關係廣大金融消費者的切身利益。記者瞭解到，金融管理部門將全力做好金融支持消費工作，指導貸款經辦機構做好貸款貼息資金的測算、審核、申請工作。