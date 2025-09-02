工信部：前7個月軟件業態勢良好

中評社北京9月2日電／據人民日報報導，據工業和信息化部官網消息，今年前7個月，我國軟件和信息技術服務業（以下簡稱“軟件業”）運行態勢良好，軟件業務收入、利潤總額穩健增長，軟件業務出口保持正增長。



數據顯示，前7個月，我國軟件業務收入83246億元，同比增長12.3%。軟件業利潤總額10890億元，同比增長12.4%。軟件業務出口339.8億美元，同比增長5.2%。



分領域看，軟件產品收入18011億元，同比增長10.6%，占全行業收入比重為21.6%。信息技術服務收入57246億元，同比增長13.4%，占全行業收入的68.8%。其中，雲計算、大數據服務共實現收入8663億元，同比增長12.6%，占信息技術服務收入的15.1%；集成電路設計收入2511億元，同比增長18.5%；電子商務平台技術服務收入7156億元，同比增長9.8%。同時，信息安全產品和服務收入1181億元，同比增長6.2%。



分地區看，前7個月，東部地區、中部地區、西部地區和東北地區軟件業務收入分別同比增長12.6%、12.3%、10.4%和9.3%。東部地區占全國軟件業務總收入的84.3%。京津冀地區軟件業務收入同比增長13.2%，長三角地區軟件業務收入同比增長14.7%。北京、廣東、江蘇、山東、上海軟件業務收入居全國前5，同比分別增長13.4%、9.1%、14.4%、11.8%和20.1%。