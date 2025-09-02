雄安這個園區，如何實現零碳？

中評社北京9月2日電／據人民日報報導，電纜鋪設、室內裝修施工……這段時間，位於河北雄安新區啟動區的國家電網能源互聯網產業雄安創新中心施工現場，各項作業有條不紊推進。



這裡是雄安新區首個全電智慧零碳園區，5棟建築呈圍合狀布局，中間星球形狀的建築是會議展示中心，四角分布有4座科研產業樓，該園區預計將於2025年底竣工。



地上地下巧用能源——



做好節能降碳的減法，也做好開發清潔能源的加法



走進園區，抬頭仰望，幾棟建築的外立面玻璃幕墻已安裝完畢。



凑近看，這些玻璃幕墻似乎比尋常的要厚一些，每塊玻璃厚度接近10厘米。



“玻璃安裝時都很費力氣，要小心翼翼，確保隔熱層不被破壞。”國網數字科技控股有限公司所屬雄安公司項目安全管理員李鵬介紹，“這些玻璃都由3層玻璃板與兩個空腔構成，空腔間注有氬氣，能減少熱量傳導。”



“建築外立面由8000多塊玻璃幕墻組成了一道屏障，冬季保暖、夏季隔熱，還能優化采光，降低園區暖通空調、照明能耗。”李鵬說。



節能降碳，光靠“外套保溫”不夠，在園區地上、地下，還有“血液循環”系統來“保持恒溫”。



從5號樓進入地下一層，來到整個園區冷熱系統控制區域——高效機房。機房四周，各式管網縱橫交錯；機房中央，3台地源熱泵機組並排而立，它們是控制整個園區冷熱水循環的“心臟”。