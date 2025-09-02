習近平會見蒙古國總統呼日勒蘇赫

9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的蒙古國總統呼日勒蘇赫。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報道，9月2日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席2025年上海合作組織峰會和紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的蒙古國總統呼日勒蘇赫。



習近平指出，中蒙是山水相連的友好鄰邦，兩國各領域交流合作不斷深化，多個重點項目取得積極進展。雙方要以中蒙命運共同體建設為引領，鞏固戰略互信，深化發展融合，促進民心相通，不斷為兩國全面戰略夥伴關系注入前進動力。



習近平強調，不論國際形勢如何變化，中方都將繼續做蒙方可以信賴和倚重的夥伴。雙方要悉心維護兩國關系的政治基礎，深化發展戰略對接，在實現各自現代化建設道路上攜手並進。中方提出全球治理倡議是為了更好應對全球性挑戰，願同蒙方共同落實這一倡議，破解治理赤字難題。



呼日勒蘇赫表示，對華永久睦鄰友好、開展持久互利合作是蒙古國外交優先方向。蒙方高度贊賞中國堅持親誠惠容周邊外交理念，將繼續奉行一個中國原則，在涉台、涉藏、涉疆、涉港等問題上堅定支持中方立場。蒙方期待挖掘兩國經貿合作潛力，加強互聯互通，促進互利合作，推動雙邊關系發展取得更多成果。習近平主席提出全球治理倡議，倡導建立以聯合國為核心、發展中國家都能平等參與的國際治理體系，蒙方高度贊賞，願同中方在國際舞台上相互支持，密切合作，維護發展中國家共同利益。



雙方簽署海關、計量、媒體等領域多份雙邊合作文件。



王毅參加會見。