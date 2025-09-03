中評鏡頭：告別“津”彩上合　書寫新篇章

天津梅江會展中心前的上合組織主題花壇（中評社 陳思遠攝） 中評社天津9月3日電（記者 陳思遠）2025年上海合作組織峰會於9月1日在天津落下帷幕。此次峰會是中國第五次主辦上合組織峰會，也是上合組織成立以來規模最大的一次峰會。上合組織國家在此共同總結成功經驗，凝聚合作共識，積蓄前行動力，為世界和平與發展作出更大貢獻，為人類命運共同體建設書寫更多精彩篇章。



峰會期間，天津梅江會展中心周邊氛圍熱烈。街道兩旁，“相約上合 綻放津彩”“相聚天津 合作共贏”等字樣的展旗紅、藍、綠三色交替懸掛。高鐵站、公交站台也都換上了配合峰會主題的展示牌，處處彰顯著峰會的濃厚氛圍。



梅江會展中心前，五彩花壇中鮮花綻放，與綠色的會徽、藍色的主題展板相互映襯，吸引了眾多民眾前來拍照打卡。一位14歲的天津姑娘對記者說，作為天津人，她為此次峰會的舉辦感到無比自豪，城市也為迎接峰會做了充分的準備。還有從北京特意趕來的一家三口，他們表示不想錯過這次在“家門口”舉辦的重要國際盛會。



對於天津而言，這場國際盛會不僅展示城市形象的契機，更是提升國際化水平的加速器。從會務保障到城市運行，從文化交流到經貿合作，天津以最佳狀態迎接“上合時間”。在“上海精神”指引下，上合組織從天津再出發，向著更加美好的未來，必將開啟充滿希望的新航程。

