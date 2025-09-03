中評側記：普京和莫迪在上合談笑風生

俄羅斯總統普京在參加上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議（中評社 陳思遠攝） 中評社天津9月3日電（記者 陳思遠）2025年上海合作組織峰會於8月31日至9月1日在天津舉行。9月1日上午，會議開始前，國家主席習近平在紅毯處接見上合組織成員國領導人。中評社記者在現場觀察到，俄羅斯總統普京和印度總理莫迪互動頻繁，並滿臉笑容地與對方交談。



普京和莫迪在紅毯上的交談、互動持續約一分半鐘。期間，普京與莫迪友好握手、微笑。莫迪看起來非常開心，並一度大笑起來。合影結束後，普京和莫迪並排走進上海合作組織成員國元首理事會第二十五次會議會議廳。



會議結束後，莫迪乘坐普京的專車前往雙邊會晤地點。



俄羅斯總統普京在8月31日乘機抵達天津，並將在中國停留四天，打破自2012年以來從未在單個國家停留超過三天的紀錄。俄方透露，跟隨普京總統一同來華的，還有一個“規模龐大、意義重大”的代表團，其中包括三位副總理、十多位部長以及各大企業代表。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫8月27日曾表示，普京即將對中國進行的訪問“史無前例”，對莫斯科來說俄中關係是優先議題。中俄元首將於明日在北京會晤。



習近平主席也已於8月31日中午在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的印度總理莫迪，雙方就中印合作、中印關係健康穩定發展達成系列共識。



習近平強調，今年是中印建交75周年。雙方要從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，通過天津會晤再提升，推動兩國關係持續健康穩定發展。



莫迪表示，去年同習近平主席喀山會晤為印中關係發展指明方向，印中關係重回積極軌道，邊境保持和平穩定，即將恢復直航，這些成果不僅惠及印中兩國人民，也有利於世界。此外，莫迪表示，印中都堅持戰略自主和獨立外交，兩國關係不受第三方影響，兩國合作將使21世紀真正成為亞洲世紀，雙方攜手將在國際事務中增強多邊主義的力量。

