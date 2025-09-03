快評：觀禮九三閱兵　台胞挺直脊梁

中評社快評／九三閱兵今天上午登場，國民黨前主席洪秀柱2日宣布應邀出席觀禮。消息一出，相關討論衝上微博熱搜榜第一名。許多網友力挺洪秀柱承擔歷史傳承責任，稱洪秀柱是“國民黨唯一的脊梁”、“一路走來始終如一”。



很多台灣同胞今天出現在閱兵觀禮台上。因為國民黨前主席的身份，洪秀柱成為其中最受矚目的一位。洪秀柱說，抗日戰爭是中華民族生死存亡的衛國之戰，是“我們共同的歷史，不分省籍、不分黨派”；身為國民黨前主席，她有責任延續這段抗戰精神，傳承歷史真相。



外界都看到，台灣當局避談抗日，九三沒有紀念活動，有的是對前往北京參加紀念活動的台灣民眾不斷阻撓、恐嚇。面對各種壓力，洪秀柱等赴京出席活動實屬不易，他們勇於承擔，不懼打壓，配稱脊梁。



今天在閱兵現場，每一位觀禮的台灣同胞都可以挺直脊梁。因為國家強大了，任何人想侵犯中國、想干擾中國和平統一，都是不自量力，自取滅亡；民進黨當局個別人公開叫囂，甘當“台獨”打手、幫凶，終將被依法追責、堅決打擊。



抗戰是共同歷史，不分省籍黨派；紀念抗戰是最基本的人性良知與民族認同。閱兵場上，挺拔的軍姿是民族的脊梁。在推進兩岸統一的進程中，需有越來越多像洪秀柱這樣勇於與“台獨”勢力作鬥爭的人，他們也是脊梁。