蘇聯元帥之孫答中評：要宣傳二戰歷史真相

蘇聯元帥崔可夫之孫尼·弗·崔可夫（中評社 海涵攝） 中評社北京9月3日電（記者 海涵）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心9月2日上午舉辦第三場記者見面會，邀請為中國抗戰勝利作出貢獻的國際友人或其遺屬代表介紹對中國人民抗日戰爭的認識等方面情況。蘇聯元帥崔可夫之孫尼·弗·崔可夫在會上回答中評社記者提問時表示，俄中兩國的友誼要傳承下去。我們要宣傳二戰的歷史真相，保衛來之不易的和平。



尼·弗·崔可夫，俄羅斯籍，蘇聯元帥瓦·伊·崔可夫之孫，崔可夫元帥基金會創始人、俄中友協中央理事會成員、俄羅斯老兵聯盟國際聯絡公共委員會負責人。瓦·伊·崔可夫，原蘇聯元帥，兩次獲得蘇聯英雄稱號。1940－1942年擔任中國政府軍事顧問和首席軍事顧問。



在記者會上，作為首個提問記者，中評社記者向崔可夫提問說，中俄兩國在紀念抗戰勝利80周年之際開展了一系列合作活動，您認為這些活動對於增進兩國人民對抗戰歷史的共同認知以及鞏固兩國友好關係有哪些具體作用？



“的確，今年我們兩國都會舉辦非常多的慶祝活動。”崔可夫介紹，中國駐俄羅斯大使館、俄中友協、勝利博物館等都會舉辦相應活動。4日回到莫斯科後，崔可夫所代表的“保護歷史記憶”基金會也會舉辦一個大型活動。他認為，這些活動具有極其重要的意義。此外，作為基金會成員，崔可夫也經常去俄羅斯各地的學校、軍校講課。僅以崔可夫元帥命名的中小學在莫斯科就有12所，已成為開展愛國主義教育的重要平台。



崔可夫指出，俄中兩國人民都為了勝利作出巨大貢獻，尤其是偉大的中國人民付出了巨大犧牲。如果沒有中國人民牽制大量日軍，那麼蘇聯就不會抵擋住納粹軍隊的進攻。可以說，中國人民為了抗戰和第二次世界大戰的勝利作出了巨大貢獻。

