日籍八路軍之子：反省比寬容更加重要

日本籍八路軍老戰士小林清之子小林陽吉（中評社 海涵攝） 中評社北京9月3日電（記者 海涵）“一個民族的反省遠遠要比另一個民族的寬容更加重要，一個勇於反省的國家才能得到世界上的尊敬。”中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心9月2日上午舉辦第三場記者見面會，日本籍八路軍老戰士小林清之子小林陽吉回答記者提問時如是說。



小林陽吉是日本籍八路軍老戰士小林清之子，他長期開展反戰和平工作，參與組織成立八路軍老戰士團體“椰子實會”，現任該會副會長兼事務局長，創作漫畫《寶塔山的奇跡》，積極向日本社會開展和平反戰宣傳和中日友好活動。



小林陽吉的父親小林清是原八路軍山東軍區敵軍工作部幹部，曾出版回憶錄《在中國的土地上——一個“日本八路”的自述》及《在華日人反戰組織史話》。



在這場記者見面會上，小林陽吉全程用中文發言。他說，父親小林清曾和中國人民一道投入抗日戰爭，抗擊日本侵略者。“我父親熱愛中國，對中國人民充滿深情，他和八路軍、中國人民一道抗擊日本侵略者，不僅是他個人人生輝煌的篇章，也讓我和家人引以為榮。”



小林陽吉表示，受中國政府的邀請，他曾參加過2005年、2015年抗日戰爭勝利60周年、70周年的紀念活動，並獲得了紀念章。這次又受中國政府邀請，參加抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，這是對父親的告慰也是褒獎，是他一生莫大的榮譽和驕傲。



小林陽吉指出，今天紀念抗戰勝利80周年，就是為了告訴人們勿忘歷史、珍愛和平；就是為了告訴人們，今天的日本比任何時候都需要從歷史中汲取教訓。日中是一衣帶水的鄰邦，兩國人民有數千年的傳統友誼，但是誰也不應該忘記兩國關係史上曾有過侵略和被侵略的殘酷歲月。日本帝國主義侵略中國的暴行，理應公諸於世，讓人們牢牢記住。一個民族的反省，遠遠要比另一個民族的寬容更加重要，一個勇於反省的國家，才能得到世界的尊敬。

