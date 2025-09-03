家族史做注腳　國際友人談銘記歷史

見面會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月3日電（記者 海涵）中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心9月2日上午舉辦第三場記者見面會，邀請為中國抗戰勝利作出貢獻的國際友人或其遺屬代表介紹對中國人民抗日戰爭的認識等方面情況。



出席見面會的5位國際友人分別來自日本、俄羅斯、法國、美國、英國，他們分別是日本籍八路軍老戰士小林清之子小林陽吉、蘇聯元帥崔可夫之孫尼·弗·崔可夫、英國友人大衛·柯魯克和伊莎白·柯魯克之子柯馬凱、法國醫生貝熙葉之子貝石濤、美中航空遺產基金會主席傑弗裡·格林。



中評社記者觀察，5人的分享從其父輩事跡開始，再談至自身的傳承發揚，用微觀的家族史作為二戰史的注腳，豐富了人們對二戰的認知和理解。其中，“銘記歷史”“珍愛和平”“重視合作”是核心內容和普遍共識。



第一，銘記歷史。小林陽吉對二戰歷史的立場和態度引發現場熱烈鼓掌。他指出，日中是一衣帶水的鄰邦，兩國人民有數千年的傳統友誼，但是誰也不應該忘記兩國關係史上曾有過侵略和被侵略的殘酷歲月，日本帝國主義侵略中國的暴行，理應公諸於世，讓人們牢牢記住。一個民族的反省，遠遠要比另一個民族的寬容更加重要，一個勇於反省的國家，才能得到世界的尊敬。



“雖然現在世界上有人試圖抹黑和歪曲歷史，但歷史不容篡改。”尼·弗·崔可夫嚴正指出，我們要宣傳二戰的歷史真相，保衛來之不易的和平。他痛心地表示，在南京大屠殺期間，數萬名中國婦女被強姦，而那些試圖保護家人的人們被日軍用刺刀、子彈殺害，這令人髮指。要讓世界知道並記住這段歷史。“戰爭是有規則的，肩膀上佩戴肩章的軍人不能把槍口和刺刀指向平民百姓，而是要保護他們。牢記歷史，讓這樣的殘暴行徑永遠不再出現。”

