重壓之下　美國勞動力市場流失逾120萬移民

中評社北京9月2日電／據新華社：美國皮尤研究中心對美國普查局初步數據的分析顯示，今年1月至7月底，超過120萬移民從美國勞動力市場流失。專家指出，特朗普政府的移民政策正影響美國勞動力市場。



據美聯社1日報導，上述移民包括擁有合法身份者與非法入境者。



皮尤研究中心8月21日發布的數據顯示，美國總統特朗普重返白宮100天內，共簽署181項行政令遏制移民入境、遣返非法移民。相關政策的全面影響雖然尚待分析，但已開始導致美國移民人口減少。



上述分析報告作者之一、皮尤資深研究員斯蒂芬妮·克雷默1日告訴美聯社，移民約占美國勞動力總量的20%，美國約45%的農林漁牧業、30%的建築業和24%的服務業勞動力都來自移民。



美國達拉斯聯邦儲備銀行勞工經濟學者皮婭·奧雷紐斯指出，移民通常貢獻美國至少50%的就業增長。過去四年邊境湧入大批移民的情況“實質性終止”，已對美國創設崗位能力構成“巨大影響”。



在美國一家非政府協會分管農工權益的伊麗莎白·羅德里格斯指出，美國移民執法行動讓不少農場、企業和建築工地癱瘓。今年5月的西瓜和甜瓜收穫因移民執法行動而延遲，“大量作物浪費”。



加利福尼亞州文圖拉縣，不少工人今年晚春時被捕。文圖拉縣農場主莉薩·泰特說，許多人“從自助洗衣店或路邊被帶走”。

