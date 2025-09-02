石破茂有意繼續任職 自民黨四大要職集體請辭

中評社香港9月2日電／共同社報導，日本首相石破茂2日表示當前有意繼續任職。在自民黨的兩院議員全體會議後，他就自身去留向媒體表示：“將在恰當的時候判斷責任，現在先要全力去做國民希望我做的事情。”石破示意將優先應對物價高漲和日美關稅談判等政策課題。幹事長森山裕等自民黨四大要職示意將辭職為參院選舉大敗負責，去留交由身為黨總裁的石破判斷。



黨總裁選舉管理委員會2日就是否贊成提前舉行總裁選舉，發出確認意見的通知。要求提前選舉的議員，須在8日將署名蓋章的文件交到黨總部。都道府縣支部聯合會可郵寄答覆。



石破在兩院議員全體會議上，就參院選舉落敗道歉稱：“這是身為總裁的我的責任。”他就自身去留問題表示：“完全沒有對地位抓住不放的意思。我不會逃避責任，將在恰當的時候切實做出決斷。”但同時也列舉農業政策、防衛力強化和防災對策等課題，強調“必須指明道路”。



石破在會後被記者問及會上發言的真意時重申：“負責任地應對課題也是責任。將在合適的時候判斷責任。”關於具體時間，他表示：“很難說，盡快得出答案對國家才好。”



石破就如何對待森山回應稱：“將妥善判斷，他是無可替代的人。”包括森山在內的自民黨四大要職均將去留交由石破判斷，另三人分別為：總務會長鈴木俊一、政調會長小野寺五典、選對委員長木原誠二。



多名相關人士透露，兩院議員全體會議上有人提問確認石破內閣的副大臣和政務官是否也可以要求提前舉行總裁選舉。據稱，石破的回應是“可以自由判斷”。