美觀上合峰會與大閱兵 憂美主導秩序受挑戰

中俄印領導人在天津上合組織峰會上握手寒暄廣受關注 俄衛星社圖 中評社華盛頓9月2日電（記者 余東暉）美國媒體高度關注剛在天津舉行的上海合作組織峰會，以及即將在北京舉行的大閱兵。他們幾乎異口同聲地稱：在特朗普貿易戰疏遠盟友之時，中國塑造可靠夥伴的形象，有意重塑由美國主導的全球秩序。



中俄印領導人在上合組織峰會開幕時三人交談寒暄的場景引發廣泛關注。《紐約時報》稱：笑容滿面、緊握雙手，三國領導人試圖展現團結一致的姿態。他們在中國的友好舉動旨在展示一種不同於美國全球領導地位的替代方案，儘管他們之間仍存在嚴重分歧。



分析人士表示，這個場景傳遞出了多個信息。中俄領導人友好被看作是要對外傳遞兩人之間關係的密切程度，要成為一個替代美國主導的世界秩序的領導人。莫迪則尋求對外表明，如果特朗普政府繼續選擇關稅、疏遠印度的話，印度還有其他的重要友邦，包括中國。



《紐約時報》聲稱，特朗普混亂的貿易政策在全球不受歡迎，中國則想利用這個機會，稱自己有能力領導一個更為穩定的世界。特朗普在關稅上懲罰印度，使印度幾乎沒有任何動力避免向中俄示好。莫迪甚至在會晤開始後不久就在他的社交媒體賬號上發布照片，顯示印度的平衡策略已被顛覆的程度之大、速度之快。