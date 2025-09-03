大閱兵號角吹響！中外記者凌晨集結迎盛典

凌晨3點18分，梅地亞新聞中心大排長龍（中評社 林艷攝） 中評社北京9月3日電（記者 林艷）為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，北京天安門廣場今天上午9點將隆重舉行盛大閱兵式。這是中國第二次以紀念抗戰勝利為主題舉行的盛大閱兵，備受全球矚目。中外媒體記者今日凌晨3點45分在中華世紀壇安檢，隨即搭乘大巴車前往天安門廣場，準備全程直擊這場歷史性盛典。



凌晨3點18分，中評社派出的五位記者抵達梅地亞新聞中心，看到現場已是大排長龍，其中有不少來自各國的媒體記者。新聞中心內更是熱鬧非凡，有些記者為了不錯過凌晨安檢時間，更是在昨晚就已提前入駐新聞中心，而新聞中心也為媒體記者提供通宵服務，並且為每一位參加活動的記者都貼心準備了餐包。



如此盛大的閱兵儀式，對各家媒體而言既是一場新聞盛宴，也是一次新聞媒體人的集體大考。大家拼及時、拼角度、拼特色，只為給廣大的觀眾讀者們呈現最精彩、最全面的現場盛況。



中評社記者看到，各家新聞單位均派出精銳隊伍，攜帶大量攝影、攝像等專業設備器材，大包小包、大箱小箱，為即將展開的報導做好完全準備。



儘管此時還是北京的深夜，但記者們臉上卻沒有一絲倦意，反而充滿期待與興奮。能夠近距離記錄、見證和觀察這樣的歷史性盛典，這對記者們來說是職業生涯中非常幸運和榮耀的時刻，因此大家也都格外珍惜此次報導機會，希望能夠用文字和影像為歷史留下精彩的一筆。中評社記者看到，上車後，大家也都沒有休息，而是忙著做準備，甚至寫稿作業。



據悉，俄羅斯總統普京、朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩等26位外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將在紀念大會上發表重要講話。



本次閱兵活動總時長約70分鐘，分閱兵式和分列式兩個步驟進行。閱兵式期間，受閱部隊將在長安街列陣，接受習近平主席的檢閱；分列式則由空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊依次通過天安門廣場。



屆時，中國評論通訊社派記者也將在現場，及時發回全方位的現場盛況，為讀者們呈現一桌具有中評獨特視角的九三閱兵“滿漢全席”！