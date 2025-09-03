中評現場：93閱兵媒體餐包十件組開箱

93大閱兵媒體餐包十件組開箱。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京9月3日電（記者 盧誠輝）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日上午將舉行盛大閱兵式。中評社共派出5名記者到北京實地採訪，一行人在9日凌晨3時就集合出發到梅地亞新聞中心，經過安檢後領取餐包袋準備搭乘巴士前往天安門廣場就位，中評社記者在等待出發期間，開箱餐包十件組嘗鮮。



餐包十件組中包括有貝果2個、吐司一個、巧克力2條、玉米熱狗腸2條、保久乳和水個1瓶，這餐包十件組對所有採訪93大閱兵的媒體十分重要，因為所有媒體在凌晨3時許進入管制區安檢後連水都不能帶，所以這餐包十件組可以讓媒體在採訪期間補充體力。



數十輛載著中外媒體的大巴士在今日凌晨5時準時從梅地亞新聞中心出發前往天安門廣場，待所有媒體就位後就準備迎接上午9時開始的93大閱兵。



據悉，俄羅斯總統普京、朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩等26位外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將在紀念大會上發表重要講話。



本次閱兵活動總時長約70分鐘，分閱兵式和分列式兩個步驟進行。閱兵式期間，受閱部隊將在長安街列陣，接受習近平主席的檢閱；分列式則由空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊依次通過天安門廣場。