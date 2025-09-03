大閱兵現場：貼心的即插即用 媒體區一瞥

現場工作的媒體們。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京9月3日電(記者 俞敦平)3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年閱兵活動在天安門廣場隆重舉行。為了確保媒體報導順利，大會在長安街北側特別設置完善的電源與網絡接口，單口峰值帶寬達50M，讓全球記者得以即時傳輸影像與文字。這份細心的安排，彰顯了活動組織對媒體工作的高度重視與專業水準。



這場閱兵是中華人民共和國成立以來，首次以紀念抗戰勝利與世界反法西斯戰爭勝利為主題的大型閱兵，具有非凡的歷史意義。為了讓各國媒體能及時而全面地報導這一盛典，大會對媒體區的配置傾注了大量心力。



在長安街北側攝影攝像區，專門提供220V交流電源與通用網絡接口，每個接入點都能提供50M上行與下行的峰值帶寬。記者只需插上網線，便可自動獲取IP地址，輕鬆實現快速上網，除此之外也有大批的行動訊號車在現場，讓使用無線訊號不會因為湧入的大量人潮而被癱瘓。這樣的“即插即用”設計，不僅節省了寶貴時間，更讓記者能專注於內容創作，而不必為技術細節分心，充分體現了主辦方對媒體工作的尊重與支持。



現場秩序安排同樣周全。在正式開始前40分鐘進入靜默期，要求保持安靜、不隨意走動；攝影區的記者則需在指定位置作業，並依規收好折疊椅，保持設備整齊。這些看似細微的規範，卻讓整體場面顯得莊重有序。



自清晨起，媒體記者便已陸續就位，調試設備、測試網絡，只為把握這個歷史瞬間。當每一道畫面與文字透過穩定的網絡傳遞至全球，背後所凝聚的，不僅是技術上的專業保障，更是一份對記錄者的貼心關懷。這也再次展現中國大陸舉辦大型國際活動的專業精神與服務理念。