大閱兵現場：觀禮服務包巧構80 寓意深遠

本次大會的禮包設計極具巧思。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京9月3日電 (記者 俞敦平)紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會於9月3日在北京天安門廣場舉行。為保障觀禮群眾，大會特別準備了設計精巧的服務包，兼顧實用與紀念意義，處處展現貼心與巧思。



3日清晨，走進天安門廣場觀禮區，映入眼簾的是座椅上整齊擺放的服務包。這些服務包外觀簡潔大方，三個小口袋巧妙排列，構成了“80”的字樣，與紀念大會的主題緊密契合。



服務包分為城牆紅、豐饒金和橄欖綠三種顏色，與觀禮座椅的顏色一一對應。紅色象徵血脈與堅韌，金色寓意豐饒與根基，綠色則代表和平與希望。色彩設計不僅方便識別，還承載了豐富寓意。



內容方面，服務包內含12種物品，包括礦泉水和電解質水等補充能量的飲品，遮陽帽、雨披等應對天氣的用品，還有國旗與紀念標識旗，增添儀式感。重量控制在1.5公斤左右，既充實又不顯笨重。



據工作人員介紹，服務包在設計與分裝上都經過精心考量。每件物品都嚴絲合縫地放置其中，既確保整齊美觀，也方便觀眾隨身取用。除此之外，禮包內部更附有一條背帶，只要裝上去就可以將禮包轉成一個隨身側背包，讓這個禮包在大會結束後更成了一件方便實用的紀念品。這份用心，體現了“服務群眾、節儉辦會”的原則。



當觀眾在廣場就座，打開這份服務包時，不僅能獲得實用的保障物品，更能感受到大會背後的關懷與莊重氛圍。它既是一份實用的隨身包，也是一份值得珍藏的紀念。