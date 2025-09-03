中評現場：93清晨的天安門很熱鬧

93清晨的天安門。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京9月3日電（記者 盧誠輝）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日上午將舉行盛大閱兵式。中評社共派出5名記者到北京實地採訪，一行人在9日凌晨3時就集合出發到梅地亞新聞中心，經過安檢後約在清晨5時出發，約十分鐘車程就已抵達天安門前廣場，此時廣場前已經非常熱鬧。



數十輛載著中外媒體的大巴士在今日凌晨5時許抵達天安門前的西長安街，媒體下車時天還未亮，但因媒體在進入天安門廣場前需再經過第二次安檢，因此待安檢通過後進入天安門廣場，天以微微亮起，而廣場內所有工作人員幾乎都已就位，各受閱部隊則忙著在進行最後排練。



93大閱兵將在上午9時開始，總時長約70分鐘，分閱兵式和分列式兩個步驟進行。閱兵式期間，受閱部隊將在長安街列陣，接受習近平主席的檢閱；分列式則由空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊依次通過天安門廣場。



據悉，包括俄羅斯總統普京、朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩等26位外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將在紀念大會上發表重要講話。