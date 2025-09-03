九三閱兵現場 周到服務暖人心

觀禮現場配備多個現場服務點，均勻分布在各處。（中評社 海涵攝） 中評社北京9月3日電（記者 海涵）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年閱兵活動將於兩個多小時後在北京天安門廣場舉行。



中外記者不到六點抵達天安門廣場時，現場正在做最後的緊張有序準備。細心觀察，不難發現很多暖心細節，莊重嚴肅的活動中也充滿著貼心周到安排。



觀禮現場配備多個現場服務點，均勻分布在各處。現場服務點可提供礦泉水、酸梅湯電解質飲料、硬糖和餅幹等能量補給品，由志願者協助分發。此外，每個觀禮區都有相當人數的志願者，志願者隨身攜帶了糖果、降溫貼、風油精等物品，可以隨時提供給需要的管理嘉賓。



此外，觀禮現場備有醫學觀察員，遇有身體不適，可向其求助。記者看到，醫學觀察員身著卡其色馬甲，馬甲背後印有同色系“十”字。據瞭解，醫學觀察員攜帶有除顫儀等儀器，可以處理一些急症。



據悉，俄羅斯總統普京、朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩等26位外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將在紀念大會上發表重要講話。



本次閱兵活動總時長約70分鐘，分閱兵式和分列式兩個步驟進行。閱兵式期間，受閱部隊將在長安街列陣，接受習近平主席的檢閱；分列式則由空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊依次通過天安門廣場。