媒體天安門前就位　搶拍最後演練畫面

中外媒體今晨已在天安門前廣場就位。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京9月3日電（記者 盧誠輝）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日上午將舉行盛大閱兵式。中外媒體記者清晨5時許就已在天安門前廣場就位，媒體也保握最後機會搶拍受閱部隊的演練畫面，因為上午9時就將迎來正式的93大閱兵。



中評社共派出5名記者到北京實地採訪，一行人在9日凌晨3時就集合出發到梅地亞新聞中心，經過安檢後約在清晨5時出發，約十分鐘車程就已抵達天安門前廣場，當時天還未亮，但所有媒體在進入天安門前廣場前還需經過第二次安檢，因此許多媒體進到會場後天色已經微微亮起。



所有媒體進入媒體區時，須依照大會會前提供的請柬號碼就定位，媒體只能各顯神通，想盡辦法捕捉畫面。由於媒體進入會場時，有些受閱部隊正在進行最後排練，媒體也把握機會搶拍，甚至直接在現場開始進行連線直播，因為接下來上午9時登場的就是正式的93大閱兵。



本次閱兵活動總時長約70分鐘，分閱兵式和分列式兩個步驟進行。閱兵式期間，受閱部隊將在長安街列陣，接受習近平主席的檢閱；分列式則由空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊依次通過天安門廣場。



據悉，包括俄羅斯總統普京、朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩等26位外國國家元首和政府首腦將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將在紀念大會上發表重要講話。