標兵（中評社 林艷攝） 中評社北京9月3日電（記者 林艶）九三盛大閱兵今天上午將在天安門廣場正式舉行。早上5點40分，中評社記者抵達天安門廣場，看到參閱部隊正在長安街上進行最後的緊張演練。此前三次週末綜合演練有限現場畫面早已吊足大家的胃口，能夠提前搶先看到現場的演練，媒體記者們也是十分激動，拿起相機、手機等一陣拍。



一場閱兵猶如組織一場戰役，需要動用上萬人、上百架飛機、數百台地面裝備。其中，難度最大的是要實現整齊劃一、精準協同、米秒不差，需要籌劃準備、組織指揮，更需要科學的訓練和周密的保障。中評社記者現場看到，受閱方隊邁著鏗鏘步伐整齊前行，雖只是演練，官兵們也都十分認真、全情投入，只見個個身姿筆挺，動作精準得如同儀器校準過般。抬腿高度分毫不差，擺臂幅度整齊劃一，就連轉身角度也毫釐不爽。他們的眼神十分堅定銳利，腳步聲如戰鼓雷動劃破長安街。



據介紹，此次閱兵活動將分為閱兵式、分列式兩個步驟，時長約70分鐘。在分列式環節中，一共編設了45個方（梯）隊，屆時空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊等將依次通過天安門廣場。



這次閱兵，是中國第二次舉行以抗戰勝利為主題的閱兵，也是全面推進中國式現代化進入新征程的首次閱兵。值得注意的是，此次閱兵有很多新設計，從編排到裝備都有很多的亮點。比如，1945年抗戰勝利、80周年紀念、14年抗戰歷程等，與抗戰勝利緊密相關的年代符號融入到閱兵規模、裝備數量、隊形編排等設計中；所有受閱武器裝備都是國產現役主戰裝備，首次亮相的新型裝備武器佔比非常高，裝備信息化、智能化程度都比較高；裝備方隊和空中梯隊大多是混合編組，部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備也將首次對外展示；此外，民兵反對也將首次參加以紀念抗戰為主題的閱兵活動等。

