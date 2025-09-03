九三閱兵志願者熱情昂揚 分享激動心情

志願者們熱情洋溢、昂揚向上，為前來觀禮的嘉賓提供暖心服務。（中評社 海涵攝） 中評社北京9月3日電（記者 海涵）頭戴淺藍色棒球帽，身穿白色印花T恤，嘴角上揚、朝氣蓬勃，他們是九三大閱兵現場耀眼的志願者團隊。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日上午將舉行盛大閱兵式。



中評社記者看到，志願者們是來自北京各大高校的學生，他們熱情洋溢、昂揚向上，為前來觀禮的嘉賓提供暖心服務。



來自北京郵電大學的陳同學和姜同學告訴記者，志願者的選拔十分嚴格，對外語也有一定的要求。他們同記者分享了當下的喜悅心情，“能參加閱兵活動的志願服務，感覺激動且自豪。”



這次並非二人第一次參加國家重大活動的志願服務，此前，他們也曾做過北京冬奧會的志願者。“此次能為九三閱兵的觀禮嘉賓服務，是更加光榮和特別的體驗。”



來自清華大學中文系的陳同學所在的點位是抗戰老兵觀禮台。對此，她表示，感覺自己的這份工作被賦予了更多意義。“這是一次非常生動的愛國主義教育，因為可以身臨其境感受到熱烈氛圍。”



陳同學說，她之前去看了《南京照相館》，也去了盧溝橋參觀，希望更多瞭解抗戰歷史。她相信，有了在九三閱兵現場做志願服務的經歷，會對歷史有更深刻的體悟。



陳同學同時對即將亮相閱兵現場的武器裝備十分感興趣，“希望能見到一些新的裝備亮相。”



本次閱兵活動總時長約70分鐘，分閱兵式和分列式兩個步驟進行。閱兵式期間，受閱部隊將在長安街列陣，接受習近平主席的檢閱；分列式則由空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊依次通過天安門廣場。