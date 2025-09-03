中評搶先看：九三招待會節目單菜單是啥？

招待會菜單與節目單（中評社 盧哲攝） 中評社北京9月3日電（記者 盧哲）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年招待會3日上午將在北京人民大會堂舉行。中評社記者3日探訪招待會現場，搶先瞭解此次招待會的菜單及節目安排。



中評社記者觀察，招待會現場由一張長主桌及約百張小圓桌組成。長主桌面向舞台方向有27座，背向舞台方向有26座。主桌中央是長城主題的裝飾物，製作精美。小圓桌基本安排七或八座，桌上已經擺好嘉賓姓名牌、菜單及節目單。在外國嘉賓友人就坐的圓桌，還擺好了同聲傳譯耳機。



在中間位置，有多張圓桌安排了烈士家屬就坐，而因為與會嘉賓中不少長者，還有一桌是專門留給攙扶人員的。



根據現場的節目單，會由中國人民解放軍軍樂團演奏歌曲，節目則包括童聲合唱《長城謠》；鋼琴、古箏與舞蹈《黃河》；器樂情景演唱《為了勝利》及合唱《我的祖國》。



而備受關注的招待會菜單，菜餚包括：冷盤。百合響螺湯，炙烤羊排，蟹粉芙蓉龍蝦，珍菌佛跳牆，香芥汁三文魚。什錦炒飯、佐餐麵包，豌豆黃、芒果慕斯蛋糕，水果、冰淇淋，咖啡、茶。



酒水則是：長城西拉2018中國河北，長城雷司令2022中國河北。



當天早晨約6時，招待會現場已經在積極排練中，負責不同內容的工作人員都在分別緊張有序工作。根據現場排練內容，總理李強將主持招待會。而根據桌面擺好的小冊的安排，中華人民共和國主席習近平將在招待會發表講話。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，9月3日上午，在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會，包括檢閱部隊。隨後，將在北京人民大會堂舉行招待會。