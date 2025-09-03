華澳人語：銘記抗戰歷史　開創更加美好未來

中評社香港9月3日電／澳門新華澳報3日發表文章：華澳人語 銘記抗戰歷史傳承民族精神開創更加美好未來。以下為文章內容。



今日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念日。首都天安門廣場舉行紀念大會，並進行大閱兵。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話並檢閱部隊。這次閱兵的主題是紀念抗戰偉大勝利、弘揚抗戰偉大精神。為此，這次閱兵把一九四五年抗戰勝利、八十周年紀念、十四年抗戰歷程等與中國人民抗日戰爭緊密相關的年代符號，融入到閱兵規模、裝備數量、隊形編排等設計中，充分彰顯了“正義必勝、和平必勝、人民必勝”這一經受血與火考驗、顛撲不破的偉大真理。這次閱兵將充分體現中國軍隊能打勝仗的實力底氣，是繼二零一九年國慶閱兵後，中國人民解放軍新一代武器裝備的集中亮相，充分展示瞭解放軍體系作戰能力、新域新質戰力和強大的戰略威懾實力，充分體現瞭解放軍適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力。這次閱兵是中國向世界發出的清晰信號──和平來之不易，和平必須捍衛。閱兵不僅是偉大抗戰精神和偉大民族精神在新時代賡續傳承的重要體現，也是堅持弘揚正確二戰史觀、堅決維護戰後國際秩序、堅定捍衛國際公平正義的鄭重宣示。因此，這次閱兵不僅是一場軍事儀式，更是一次政治宣示、歷史敘事與國際戰略動員的多重結合。透過這一盛大場面，中國向內凝聚民族意識，向外展示大國實力，同時在動盪的國際局勢中傳達自己的戰略定位。

