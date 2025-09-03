習近平：中華民族偉大復興勢不可擋

9月3日是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念日。當天上午9時，北京天安門廣場舉行紀念大會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話並檢閱部隊。（新華社圖片） 中評社北京9月3日電（中評社報導組）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會今早在北京天安門廣場舉行，中共中央總書記、中華人民共和國主席、中央軍委主席習近平同志發表重要講話。以下是講話全文：



全國同胞們，尊敬的各位國家元首、政府首腦和國際組織代表，尊敬的各位來賓，全體受閱將士們，同志們、朋友們：



今天，我們隆重集會，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。



我代表中共中央、全國人大、國務院、全國政協、中央軍委，向全國參加過抗日戰爭的老戰士、老同志、愛國人士和抗日將領，向為中國人民抗日戰爭勝利作出重大貢獻的海內外中華兒女，致以崇高敬意！向支持和幫助過中國人民抵抗侵略的外國政府和國際友人，表示衷心感謝！向參加今天大會的各國來賓，表示熱烈歡迎！



同志們、朋友們！



中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭。在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。



中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。



歷史警示人們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族衹有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演！

